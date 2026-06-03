Тревожные кнопки появились в автобусах Актобе

В Актобе запустили пилотный проект по повышению безопасности пассажиров общественного транспорта. Новую систему экстренного реагирования представили компания Orsa Vision совместно с департаментом полиции Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.

В рамках проекта в городских автобусах устанавливают видеокамеры и тревожные кнопки. Система предназначена для оперативного реагирования на различные нештатные ситуации, включая драки, хулиганские действия, появление агрессивных или нетрезвых пассажиров, а также другие угрозы безопасности.

В случае происшествия водитель может нажать тревожную кнопку. После этого сигнал автоматически поступает в Центр оперативного управления департамента полиции. Одновременно оператор получает доступ к видеотрансляции из салона автобуса и видит его местоположение на интерактивной карте в режиме реального времени.

После оценки ситуации сотрудник полиции направляет к месту происшествия ближайший наряд. По данным разработчиков, это позволяет значительно сократить время реагирования и быстрее оказать помощь пассажирам и водителю.

Авторы проекта отмечают, что система обеспечивает прямую связь между общественным транспортом и полицией в критических ситуациях, повышая уровень безопасности на маршрутах.

Сейчас технология проходит демонстрационные испытания. После завершения пилотного этапа будет принято решение о возможности ее внедрения во всем общественном транспорте Актобе.

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