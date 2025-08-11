Три человека погибли в ДТП на трассе Астана – Алматы
Очередная смертельная авария фиксируется на этой трассе.
На трассе Астана – Караганда – Алматы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека и ещё шестеро получили ранения, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол", авария произошла 11 августа в 00:10 на 1396-м километре автодороги в районе села Батпакты, Осакаровский район.
По предварительным данным, водитель Toyota Alphard не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.
От полученных травм на месте погибли три человека, ещё шесть пострадавших доставлены в больницу с различными повреждениями.
Напомним, что в конце июля на этой же трассе произошло другое резонансное ДТП с участием супруги бойца UFC Шавката Рахмонова. Тогда в аварии погибли две женщины, а супруга спортсмена проходит по делу в статусе свидетеля с правом на защиту.
