На трассе Астана – Караганда – Алматы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека и ещё шестеро получили ранения, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол", авария произошла 11 августа в 00:10 на 1396-м километре автодороги в районе села Батпакты, Осакаровский район.

По предварительным данным, водитель Toyota Alphard не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.

От полученных травм на месте погибли три человека, ещё шесть пострадавших доставлены в больницу с различными повреждениями.

Напомним, что в конце июля на этой же трассе произошло другое резонансное ДТП с участием супруги бойца UFC Шавката Рахмонова. Тогда в аварии погибли две женщины, а супруга спортсмена проходит по делу в статусе свидетеля с правом на защиту.