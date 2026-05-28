  • Казахстанская легкоатлетка поборется за медали в прыжках в высоту на Кипре

Сегодня 2026, 18:30
Фото: Olympic

В Лимасоле состоится международный турнир по легкой атлетике EKO Cyprus International Athletics Meeting.

В соревнованиях примет участие сборная Казахстана, которую представит Елизавета Матвеева.

Спортсменка выступит в дисциплине прыжки в высоту среди женщин.

Ранее Елизавета Матвеева завоевала бронзовую медаль на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам, который прошел в Китае.

