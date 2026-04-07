Спасатели МЧС оперативно потушили пожар в акимате, который охватил площадь 300 квадратных метров, передает BAQ.kz.

На место вызова пожарные прибыли всего за 5 минут. Прибывшие подразделения зафиксировали три очага возгорания в разных местах здания.

Незамедлительно были поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды, принимались все меры для полной ликвидации огня. Тушение осложнялось интенсивным распространением пламени, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой и конструктивными особенностями здания.

К ликвидации пожара привлекли более 80 человек личного состава и около 30 единиц техники.

Ранее в Актобе произошёл пожар на крыше шестиэтажного административного здания на проспекте Абулхаир хана.

На место возгорания сразу прибыли силы МЧС, был создан оперативный штаб для координации работ.

Огнеборцы смогли локализовать пожар на кровле здания, предотвратив дальнейшее распространение огня.

Причина возгорания устанавливается.

Пострадавших нет.