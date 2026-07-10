Палящая жара повредила участок трассы в Туркестанской области
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В Туркестанской области на трассе "Шымкент – граница Республики Узбекистан" специалисты обнаружили повреждение цементобетонного покрытия.
В регионе установилась жаркая погода. По данным Казгидромета, температура воздуха местами поднимается до +40 °С. В связи с этим дорожные службы усилили контроль за состоянием автомобильных дорог и проводят регулярные обследования участков с цементобетонным покрытием.
Во время очередной проверки 10 июля специалисты обнаружили локальный дефект на 750-м километре трассы "Шымкент – граница Республики Узбекистан". Поврежденный участок оперативно обозначили временными дорожными знаками, после чего на место направили технику и специалистов.
Сейчас на участке работают 6 сотрудников дорожной службы и задействовано 5 единиц техники. Специалисты проводят необходимые работы для восстановления покрытия и обеспечения безопасности движения.
Как отмечают дорожные службы, при высокой температуре особое внимание уделяется состоянию дорог с цементобетонным покрытием. Регулярные проверки позволяют своевременно выявлять возможные повреждения и устранять их до появления серьезных проблем.
Мониторинг трассы продолжается в усиленном режиме. Водителей просят соблюдать скоростной режим, обращать внимание на временные дорожные знаки и быть осторожными при проезде участков, где ведутся работы.
Жаркая погода сохраняется в южных регионах Казахстана, поэтому специалисты продолжают следить за состоянием дорожной сети и проводить профилактические мероприятия.
Ранее казахстанцев предупредили об опасной жаре до +46 градусов.
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