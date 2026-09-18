В Университете имени Ахи Эврана в турецком городе Кыршехире открылся научно-исследовательский центр казахского языка, литературы и культуры имени Абая. Он станет новой площадкой для развития академического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Что будет изучать центр

Основными направлениями работы Центра Абая станут изучение и популяризация казахского языка и литературы, а также культурного наследия Казахстана.

На его базе планируется реализовывать совместные научно-исследовательские и академические проекты. Ученые, преподаватели и студенты Казахстана и Турции смогут проводить исследования и обмениваться опытом в сфере языка, литературы и культуры.

Кто принял участие в открытии

В церемонии открытия приняли участие руководство и профессорско-преподавательский состав Университета имени Ахи Эврана в Кыршехире, а также делегация Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Ректор турецкого университета Мустафа Касым Караходжаоглы отметил важную роль Центра Абая в укреплении академических и культурных связей между двумя вузами.

Какие планы у университетов

Стороны планируют продолжить развитие партнерства. В частности, на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая предполагается открыть Центр прикладных исследований турецкого языка, литературы и культуры Университета имени Ахи Эврана в Кыршехире.

Кроме того, на кафедре иностранных языков КазНПУ имени Абая планируется запуск магистерской образовательной программы по модели 1+1 с выдачей двух дипломов.

Программа позволит студентам обучаться в рамках академической мобильности и получить международный образовательный опыт.

Работа по расширению сотрудничества между двумя университетами будет продолжена.

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