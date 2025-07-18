В Алматы Центральный стадион планируют модернизировать в преддверии масштабного концерта американской поп-дивы Дженнифер Лопес, который должен пройти в августе. Об этом стало известно в ходе рабочего объезда акима города Дархана Сатыбалды, передает BAQ.KZ.

Центральный стадион, построенный в 1958 году, является одним из самых узнаваемых спортивных объектов мегаполиса. Сегодня его инфраструктура требует серьёзного обновления. Как отметил аким, арена должна соответствовать международным стандартам и быть комфортной, безопасной и доступной как для спортсменов, так и для зрителей.

"Центральный стадион необходимо привести в порядок. Надо восстанавливать всё — от санитарных узлов до пешеходных маршрутов. Это важный общественный объект, и он должен соответствовать современным требованиям", — подчеркнул Сатыбалды.

Глава города поручил внедрить цифровую систему учёта билетов и обеспечить полную интеграцию с билетными операторами. Также особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории и восстановлению пешеходных связей с соседними объектами — театром имени М. Ауэзова и Казахским государственным цирком.

Ожидается, что концерт Джей Ло станет одним из крупнейших культурных событий года, и обновлённая арена позволит провести его на высоком уровне.

Поручения акима касаются не только внешней подготовки, но и улучшения технических условий стадиона. Работы по модернизации будут вестись с учётом всех требований к безопасности и комфорту гостей.

Ранее сообщалось, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес. После ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы. После стало известно, что концерт мировой звезды в Алматы все-таки состоится, как и планировалось, 10 августа. Ради такого события даже решили перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября.