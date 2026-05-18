Стоимость нефти марки Brent достигла двухнедельного максимума, поднявшись до 111,32 доллара за баррель по состоянию на утро 18 мая по времени Астаны, передает BAQ.kz со ссылкой на investing.com.

Рост цен связан с усилением геополитической напряженности, в том числе после атаки беспилотника на объект в ОАЭ, а также затянувшимися переговорами между США и Ираном.

Аналитики отмечают, что риски дальнейшей эскалации конфликта в регионе сохраняются. Это поддерживает высокие цены на нефть, поскольку усиливаются опасения за стабильность поставок, особенно в районе Ормузского пролива - ключевого маршрута для мирового экспорта нефти.

Что произошло в ОАЭ

В ОАЭ сообщили об атаке беспилотников на атомную электростанцию "Барака". По данным Минобороны страны, три БПЛА проникли через западную границу: два были перехвачены, третий ударил по электрогенератору за пределами внутреннего периметра станции, после чего возник пожар.

Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В МАГАТЭ подтвердили, что один из реакторов временно перешел на питание от аварийных дизель-генераторов. При этом радиационный фон остался в норме, а работа станции не нарушена.

Власти ОАЭ не сообщили, кто стоит за атакой, ответственность на себя никто не взял.

