Цепная авария произошла в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, сообщает BAQ.kz.

По информации алматинского Департамента полиции, авария произошла в 08:20 утра.

"Водитель автомашины марки Audi, следуя по улице Зенкова в южном направлении, допустил наезд на 5-х пешеходов, которые находились на проезжей части. Далее, продолжив движение в южном направлении, допустил наезд на припаркованную на обочине автомашину марки Toytota, водитель которой находился вне салона", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В результате удара Toyota по инерции столкнулась с припаркованной рядом Subaru. Водитель этого автомобиля также находился вне транспортного средства.

В полиции сообщили, что в ДТП пострадали пять человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее пожарный КамАЗ протаранил легковушку в Кокшетау.

Читайте также: