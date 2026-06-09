Цепная авария произошла в Алматы: есть пострадавшие
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В Алматы утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, сообщает BAQ.kz.
По информации алматинского Департамента полиции, авария произошла в 08:20 утра.
"Водитель автомашины марки Audi, следуя по улице Зенкова в южном направлении, допустил наезд на 5-х пешеходов, которые находились на проезжей части. Далее, продолжив движение в южном направлении, допустил наезд на припаркованную на обочине автомашину марки Toytota, водитель которой находился вне салона", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В результате удара Toyota по инерции столкнулась с припаркованной рядом Subaru. Водитель этого автомобиля также находился вне транспортного средства.
В полиции сообщили, что в ДТП пострадали пять человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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