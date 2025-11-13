  • 13 Ноября, 18:48

Турар Дусейхан вышел в финал Игр Исламской солидарности

Фото: Тұрар Қазанғапов

Казахстанский спортсмен Турар Дусейхан пробился в финал соревнований по муай-тай на Играх Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном бою в весовой категории 55–60 кг он одержал победу над представителем Азербайджана Али Алиевым.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

