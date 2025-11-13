Сегодня, 13:45

Казахстанский спортсмен Турар Дусейхан пробился в финал соревнований по муай-тай на Играх Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном бою в весовой категории 55–60 кг он одержал победу над представителем Азербайджана Али Алиевым.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.