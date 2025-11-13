Турар Дусейхан вышел в финал Игр Исламской солидарности
Сегодня, 13:45
16Фото: Тұрар Қазанғапов
Казахстанский спортсмен Турар Дусейхан пробился в финал соревнований по муай-тай на Играх Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.
В полуфинальном бою в весовой категории 55–60 кг он одержал победу над представителем Азербайджана Али Алиевым.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
