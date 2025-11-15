Турар Дуйсехан прокомментировал победу на Исламских играх
Представитель сборной Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан прокомментировал результат выступления на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В финале он одержал победу над представителем Ирака Аядом Албадром. Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 60 килограммов.
"Ростом, и физически я был немного слабее. Приходилось напрягаться и стараться навязать свою борьбу. Можно сказать, с Божьей помощью я смог выиграть", - сказал спортсмен.
Эта победа стала 11-ой в копилке сборной Казахстана.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
