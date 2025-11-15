  • 15 Ноября, 00:13

Турар Дуйсехан прокомментировал победу на Исламских играх

Фото: Турар Казангапов

Представитель сборной Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан прокомментировал результат выступления на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. 

В финале он  одержал победу над представителем Ирака Аядом Албадром. Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 60 килограммов.

"Ростом, и физически я был немного слабее. Приходилось напрягаться и стараться навязать свою борьбу. Можно сказать, с Божьей помощью я смог выиграть", - сказал спортсмен.

Эта победа стала 11-ой в копилке сборной Казахстана.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

 

