Полицейские Карагандинской области задержали 45-летнего жителя Караганды, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

При личном досмотре и в ходе следственных действий у мужчины изъяли наркотические средства, электронные весы и упаковочные материалы. По версии полиции, эти предметы указывают на подготовку партии к сбыту.

На этом оперативники не остановились. Дальнейшая разработка вывела их на второй адрес, где хранился крупный тайник. Во время санкционированного обыска там нашли еще одну партию запрещенных веществ.

По предварительным данным, из незаконного оборота изъяли около 15 кг гашиша и свыше 150 кг марихуаны. Общий вес относится к особо крупному размеру.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства дела и проверяет возможные каналы поставки, хранения и сбыта.

В департаменте полиции области отметили, что почти 180 кг запрещенных веществ не дошли до потребителей.

Задержание прошло в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026». Вина подозреваемого может быть установлена только приговором суда.

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