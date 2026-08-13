«У нас годовщина»: Бублик вспомнил, как 10 лет назад выбрал Казахстан

Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился воспоминаниями о важном моменте своей карьеры. В своем Telegram-канале спортсмен рассказал, что ровно десять лет назад подписал контракт с Федерацией тенниса Казахстана и начал выступать под флагом страны.

По словам Бублика, символично, что юбилей этого события он встретил на тех же кортах, где когда-то потерпел поражение, после которого и принял судьбоносное решение.

«Кстати, прикольный факт, что ровно 10 лет назад, примерно в это время после поражения на фьючерсе в Питере, я сел на самолет Санкт-Петербург – Астана и подписал свой контракт с Федерацией тенниса Казахстана. И вот я сижу сейчас на этих же кортах, а мой сын тренируется на том же корте, на котором я проиграл тот матч. Так что у нас годовщина сейчас, 10 лет совместной жизни», – написал теннисист.

От 400-го места в рейтинге до мировой элиты

Александр Бублик перешел под флаг Казахстана в 19-летнем возрасте, когда занимал около 400-го места в мировом рейтинге ATP. Позже спортсмен объяснял, что главным фактором смены спортивного гражданства стали возможность полноценно тренироваться и стабильная финансовая поддержка.

За десять лет Бублик стал лидером мужской сборной Казахстана и добился лучших результатов в своей карьере. Он поднимался до 11-го места в мировом рейтинге ATP, выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде, дошел до финала парного турнира «Ролан Гаррос» в 2021 году, завоевал серебряную медаль Азиатских игр 2018 года и дважды представлял Казахстан на Олимпийских играх – в Токио-2020 и Париже-2024.

Александр Бублик в обновленном рейтинге ATP

Александр Бублик вышел в полуфинал турнира Generali Open в Австрии