  • Убийц Яны Легкодимовой этапировали в колонию «Чёрный беркут»

Осуждённых за резонансное убийство этапировали в колонию особого режима в Костанайской области.

Сегодня 2026, 12:05
137
Фото: соцсети

Осуждённые за убийство Яны Легкодимовой Алтынбек Катимов и Ризуан Хайржанов направлены для отбывания пожизненного наказания в колонию особого режима «Чёрный беркут» в Костанайской области, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы, этапирование состоялось 19 апреля. Осуждённых доставили к месту отбывания наказания специальным вагоном.

"Данные осужденные направлены по месту отбывания наказания в установленном законом порядке", - рассказали в КУИС МВД РК.

Колония «Чёрный беркут», расположенная в городе Житикара, предназначена для содержания лиц, приговорённых к пожизненному лишению свободы.

Что произошло

Ранее суд признал Катимова и Хайржанова виновными в убийстве Яны Легкодимовой и назначил им высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Трагедия произошла 18 октября 2024 года. После звонка от Хаиржанова Яна вышла из дома и пропала без вести. Мать девушки, почувствовав неладное, срочно вернулась из командировки. Лишь спустя восемь месяцев следствие обнаружило останки погибшей.

В суде были оглашены фрагменты переписки обвиняемых, где они с ужасающей жестокостью обсуждали детали преступления.

