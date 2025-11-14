Участкового уволили после трагедии в опорном пункте полиции Караганды
Следствие продолжается.
Сегодня, 15:21
В Караганде участковый инспектор был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после того, как его нашли рядом с телом девушки в опорном пункте, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Расследование произошедшего продолжается, при этом подробности инцидента в интересах следствия не раскрываются. Как уточняется, бывший сотрудник полиции был выписан из больницы и затем уволен.
По факту обнаружения тела девушки проводится досудебное расследование.
"Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ДП.
Напомним, в Караганде найдено тело девушки в опорном пункте полиции. Глава МВД прокомментировал громкий случай.
