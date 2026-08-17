Участок трассы Астана – Алматы закроют
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В Алматинской области на несколько дней ограничат движение по участку республиканской трассы Астана – Караганда – Алматы. Причиной станут ремонтно-строительные работы.
Ограничения будут действовать с 17 по 20 августа 2026 года ежедневно с 06:00 до 20:00.
Какой участок закроют
Движение ограничат на участке трассы KAZ01 – с 1177-го км в районе села Аксай до 1186-го км возле села Жібек Жолы.
В указанные часы проезд будет закрыт для всех видов автотранспорта.
Как объехать
Для автомобилистов предусмотрен альтернативный маршрут:
Ақсай – Байкент → Байкент – Боралдай → Боралдай – Жібек Жолы.
Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок и следовать требованиям временных дорожных знаков.
Ограничения необходимы для безопасного проведения ремонтно-строительных работ.
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