Участок трассы Астана – Алматы закроют

В Алматинской области на несколько дней ограничат движение по участку республиканской трассы Астана – Караганда – Алматы. Причиной станут ремонтно-строительные работы.

Ограничения будут действовать с 17 по 20 августа 2026 года ежедневно с 06:00 до 20:00.

Какой участок закроют

Движение ограничат на участке трассы KAZ01 – с 1177-го км в районе села Аксай до 1186-го км возле села Жібек Жолы.

В указанные часы проезд будет закрыт для всех видов автотранспорта.

Как объехать

Для автомобилистов предусмотрен альтернативный маршрут:

Ақсай – Байкент → Байкент – Боралдай → Боралдай – Жібек Жолы.

Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Ограничения необходимы для безопасного проведения ремонтно-строительных работ.

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