Участок трассы Тараз – Шымкент закрыли на неделю

С 28 сентября на участке республиканской трассы Тараз – Шымкент временно ограничено движение транспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Ограничения введены на участке 546–557 км, известном как «Старый перевал Куюк». Они будут действовать с 28 сентября по 4 октября 2026 года в связи с проведением дорожных работ.

На время закрытия для транспорта, следующего из Тараза в направлении Каратау, предусмотрен объезд по дорогам областного значения Тараз – Аса – Акколь – Саудакент и Аса – Карабастау.

Большегрузный транспорт, следующий из Шымкента в сторону Тараза, сможет проезжать через Новый перевал Куюк.

В «ҚазАвтоЖоле» призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездок, соблюдать требования дорожных знаков и Правила дорожного движения.

Получить актуальную информацию о состоянии республиканских трасс и действующих ограничениях можно по номеру круглосуточного контакт-центра 1403.

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