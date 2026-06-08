Актюбинец торговал фиктивными земельными участками
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В Актобе полиция расследует факт мошенничества, связанный с продажей несуществующих земельных участков.
В правоохранительные органы обратился житель Мартукского района. Он сообщил, что неизвестный мужчина пообещал продать земельный участок в областном центре по заниженной цене и завладел его денежными средствами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 37-летнего подозреваемого. Его доставили в отдел полиции.
По данным следствия, мужчина не имел в собственности земельных участков и не обладал правом их продажи. Несмотря на это, он предлагал гражданам приобрести якобы имеющуюся у него землю по привлекательной цене. После получения денег свои обязательства он не выполнял.
В настоящее время установлена его причастность как минимум к трём аналогичным эпизодам мошенничества. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 5 миллионов тенге.
Следственные действия продолжаются.
Ранее был задержан мошенник из Астаны, который выманивал предоплату за несуществующие дома.
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