Актюбинец торговал фиктивными земельными участками

В Актобе полиция расследует факт мошенничества, связанный с продажей несуществующих земельных участков.

В правоохранительные органы обратился житель Мартукского района. Он сообщил, что неизвестный мужчина пообещал продать земельный участок в областном центре по заниженной цене и завладел его денежными средствами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 37-летнего подозреваемого. Его доставили в отдел полиции.

По данным следствия, мужчина не имел в собственности земельных участков и не обладал правом их продажи. Несмотря на это, он предлагал гражданам приобрести якобы имеющуюся у него землю по привлекательной цене. После получения денег свои обязательства он не выполнял.

В настоящее время установлена его причастность как минимум к трём аналогичным эпизодам мошенничества. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 5 миллионов тенге.

Следственные действия продолжаются.

Ранее был задержан мошенник из Астаны, который выманивал предоплату за несуществующие дома.

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