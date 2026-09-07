Ультраправая партия победила на выборах в одном из регионов Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» заняла первое место на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт, набрав 44% голосов по данным экзитполов. Партия впервые оказалась настолько близко к формированию земельного правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Абсолютного большинства AfD не получила. Возможность сформировать правительство пока остается неопределенной, поскольку крупнейшие традиционные партии Германии отказываются вступать с ней в коалицию.

Явка, по данным телеканала ZDF, составила около 77%.

Кандидат AfD на пост главы земельного правительства Ульрих Зигмунд назвал результат историческим и заявил, что избиратели потребовали политических перемен.

Мы вошли в историю этой страны, - сказал он после публикации первых результатов.

Победа AfD стала серьезным ударом по канцлеру Фридриху Мерцу и его консерваторам. По данным опроса ARD, 87% избирателей в Саксонии-Анхальт недовольны работой федерального правительства.

Глава Германского института экономических исследований Марсель Фратцшер назвал итоги голосования прежде всего вотумом недоверия федеральным властям.

AfD выступает за жесткое ограничение миграции, восстановление более тесных отношений с Россией, сокращение поддержки Украины и выход Германии из еврозоны.

На уровне Саксонии-Анхальт партия предлагает ужесточить миграционную политику, изменить работу общественных СМИ, запретить радужные флаги в школах, ежедневно поднимать национальный флаг и остановить строительство новых ветропарков.

Местное подразделение внутренней разведки Германии относит AfD к правоэкстремистским организациям. Сама партия отвергает обвинения в экстремизме.

Саксония-Анхальт насчитывает чуть более 2 млн жителей и относится к восточным регионам Германии. Результат выборов подтвердил резкий рост поддержки AfD, созданной в 2013 году.

По последнему опросу INSA, на федеральном уровне AfD поддерживают около 28% избирателей против 20% у консерваторов.

Победу партии приветствовали представители правых движений в других странах Европы. Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот с результатами голосования в Truth Social без комментариев.

Консерваторы Мерца намерены искать варианты коалиции с другими партиями. Небольшой «Союз Сары Вагенкнехт» предложил вариант правительства во главе с беспартийным премьером, которое могло бы опираться на меняющиеся парламентские большинства, включая голоса AfD. Зигмунд эту идею отверг.

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