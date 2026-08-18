Ущерб от разрушительного землетрясения в Колумбии оценили почти в $10 млрд

Предварительный материальный ущерб от землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе Колумбии, оценивается примерно в 30 трлн колумбийских песо, или $9,6 млрд. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

Предварительную оценку провела частная компания. Она охватывает пострадавшие департаменты Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральда, Киндио и Кальдас.

Из общей суммы ущерба около 24,5 трлн песо ($7,8 млрд) приходится на здания, еще 5,5 трлн песо ($1,8 млрд) – на инфраструктуру. Власти подчеркивают, что эти цифры пока предварительные и могут измениться по мере оценки последствий стихийного бедствия.

Президент также обратил внимание, что в абсолютном выражении ущерб в департаменте Чоко ниже, чем в некоторых других пострадавших регионах, однако относительно масштабов местной экономики последствия там особенно серьезны.

Что известно о землетрясении

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа на западе Колумбии. Эпицентр находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки затронули значительную часть западных регионов страны.

После катастрофы власти объявили чрезвычайные экономические меры для ускорения восстановления пострадавших территорий.

Число жертв и пострадавших продолжало уточняться в течение последних дней, поэтому данные разных публикаций отличаются. В свежем сообщении Reuters говорится как минимум о 280 погибших, более 4 тыс. пострадавших и 143 пропавших без вести.

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