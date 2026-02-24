В Усть-Каменогорске ухудшается экологическая ситуация на фоне сокращения инвестиций в охрану окружающей среды. По данным РГП «Казгидромет», в январе–феврале в городе неоднократно фиксировались неблагоприятные метеоусловия и превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в три–четыре раза, передает BAQ.KZ.

В отдельные дни уровень диоксида серы достигал 3,8 ПДК, сероводорода — 4 ПДК, оксида углерода — 1,8 ПДК. Из-за смога школьников уже дважды переводили на дистанционное обучение, чтобы снизить риски для здоровья.

Ситуация стала поводом для депутатского запроса в адрес заместителя премьер-министра РК Романа Скляра. Мажилисмены указали, что при регулярных превышениях нормативов ответственность фактически перекладывается на население — жителям рекомендуют «реже выходить на улицу», тогда как реальные меры в отношении источников загрязнения остаются ограниченными. Впервые также прозвучало предложение рассмотреть возможность компенсаций для жителей города, вынужденных жить в условиях экологического кризиса.

Как сообщают специалисты ranking.kz, долгосрочные данные РГП «Казгидромет» показывают неоднозначную динамику: индекс загрязнения атмосферы в Усть-Каменогорске за последние годы формально снизился с 7 до 5, однако частота загрязнений выросла почти втрое — с 5% до 14%. При этом в январе текущего года количество случаев максимального превышения ПДК по сероводороду увеличилось в 2,4 раза по сравнению с январём прошлого года, по диоксиду серы — более чем в 10 раз.

На этом фоне особое внимание привлекает ситуация с инвестициями в охрану окружающей среды. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году по стране в этот сектор было вложено 136,6 млрд тенге — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Однако рост обеспечила в основном одна область — Актюбинская. В Восточно-Казахстанской области, напротив, объём инвестиций сократился вдвое: с 3,3 млрд до 1,6 млрд тенге.

Экологи отмечают, что при высокой концентрации промышленных предприятий такие суммы выглядят крайне скромно. Для сравнения: в Павлодарской области на охрану окружающей среды направили 11,1 млрд тенге, в Карагандинской — 13,5 млрд тенге.

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК заявили, что экологическая ситуация в Усть-Каменогорске и Алматы требует особого контроля. Акиматам поручено разработать правила охраны атмосферного воздуха на 2026–2028 годы, включая меры по газификации частного сектора, ограничению использования угля и переводу общественного транспорта на экологичные виды топлива.

Для сравнения, в Алматы уже приняты правила охраны атмосферного воздуха, предусматривающие введение зон с низким уровнем выбросов и снижение нагрузки на воздух в дни неблагоприятных метеоусловий. В Усть-Каменогорск аналогичные меры пока остаются на стадии обсуждений.

Эксперты подчёркивают: без системных вложений и жёсткого контроля за промышленными выбросами город рискует надолго остаться в «газовой ловушке». Формальное снижение индексов загрязнения не компенсирует рост числа превышений ПДК, а сокращение инвестиций в защиту окружающей среды может привести к дальнейшему ухудшению качества воздуха и росту социальных рисков.

Ранее сообщалось, что Усть-Каменогорск снова задыхается. Экологи бьют тревогу. Контроль со стороны Департамента экологии осуществлялся ежедневно с использованием передвижной лаборатории. Замеры проводились в санитарно-защитных зонах и частном жилом секторе по основным загрязняющим веществам: соединениям азота, оксиду углерода, соединениям серы и хлоридам.