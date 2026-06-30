Увеличить показатель с 65% до 80% – Президент поставил задачу по ускорению процесса газификации страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить процесс газификации страны, поставив задачу увеличить нынешний показатель почти с 65% до 80%. Об этом он сказал на совместном заседании палат Парламента, глава государства отметил, что традиционные источники энергии по-прежнему играют ключевую роль в экономике страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

"В энергетическом балансе Казахстана традиционно доминируют ископаемые виды топлива – уголь, нефть, газ. Углеводороды остаются основой национальной экономики и обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет", – сказал Токаев.

По словам Президента, помимо экспортных доходов углеводородное сырье является доступным и ценным источником тепла и энергии для городов и сел страны.

"Поэтому мы планируем ускорить газификацию страны, поставив задачу увеличить нынешний показатель газификации почти с 65% до 80%", – заявил глава государства.

Токаев также отметил, что наряду с традиционной энергетикой Правительство уделяет особое внимание развитию возобновляемых источников энергии.

По его словам, доля "зеленой" энергетики в энергобалансе страны уже достигла 7%. Для надежного энергоснабжения растущей экономики к 2035 году в Казахстане планируется ввести свыше 13 гигаватт новых мощностей, причем не менее четверти из них должно приходиться на возобновляемые источники энергии.

Напомним, по данным Министерства энергетики, на сегодняшний день уровень газификации Казахстана составляет около 63–65%. При этом доступ к природному газу пока отсутствует в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Абайской областях. Власти продолжают прорабатывать проекты по расширению газотранспортной инфраструктуры, однако подчеркивают, что газификация этих регионов будет проводиться поэтапно.

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