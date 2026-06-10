В 13 городах страны стартует обучение в военно-технических школах

В июне-июле этого года в Военно-технических школах Министерства обороны начнётся обучение четвёртого потока курсантов по военно-техническим и другим военным специальностям.

Организацию направления граждан на обучение курировал Департамент организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооружённых сил под руководством генерал-майора Алмаса Исабекова. Готовность школ к приёму новых курсантов проверил генеральный директор ВТШ, генерал-майор в отставке Адылбек Алдабергенов.

В программу обучения принимаются граждане в возрасте от 24 до 27 лет. Курс длится 42 дня. За это время участники проходят базовую военную подготовку, учатся обращаться со стрелковым оружием, действовать в нештатных ситуациях и осваивают тактические навыки.

Подготовка проводится в 13 филиалах ВТШ, которые расположены в Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Кокшетау, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Обучение ведётся по разным направлениям: стрелки, пулемётчики, гранатомётчики, снайперы, разведчики, сапёры. Также готовят специалистов для логистики, ремонта автомобильной и бронетехники, автоэлектриков, аккумуляторщиков, сварщиков, поваров и пекарей. В рамках пилотного проекта также обучают операторов беспилотных авиационных систем.

После завершения курса курсанты сдают экзамены, получают сертификат, принимают военную присягу, получают военный билет и зачисляются в резерв.

Программа действует в соответствии с законодательством Казахстана и направлена на подготовку граждан к военной службе и формирование военнообученного резерва. На время обучения работающим гражданам предоставляется учебный отпуск с сохранением рабочего места.

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