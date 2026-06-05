В 6 из 10 случаев граждане выигрывают споры у госорганов – Верховный Суд

В Казахстане за пять лет работы административной юстиции значительно выросла эффективность судебной защиты граждан и бизнеса в спорах с государственными органами. Сегодня средний показатель выигрыша заявителей в административных судах составляет около 60%, тогда как до запуска новой системы он не превышал 15%.

Об этом на Форуме "Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права" корреспонденту BAQ.KZ сообщил председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Аслан Тукиев.

По его словам, форум посвящен пятилетию административной юстиции в Казахстане. Административный процедурно-процессуальный кодекс был принят в 2020 году и введен в действие с 1 июля 2021 года.

"Сегодня мы подводим итоги пяти лет работы административной юстиции, пяти лет судебной и административной практики государственных органов. Эти результаты обсуждаются в том числе в контексте защиты бизнеса и инвесторов", – отметил Тукиев.

Он подчеркнул, что реформа стала одной из наиболее успешных в судебной системе страны.

"Если до 2021 года процент выигрыша граждан и бизнеса в спорах с государственными органами не превышал 15%, то по итогам пяти лет этот показатель вырос примерно в четыре раза. Сегодня в среднем человек выигрывает государственный орган в шести из десяти дел", – сообщил председатель коллегии.

По его словам, наибольшее количество административных споров связано с налоговыми вопросами. Второе место занимают дела в отношении судебных исполнителей, третье – земельные споры.

При этом Тукиев подчеркнул, что большое количество обращений в налоговые органы не свидетельствует о неэффективности их работы.

"Министерство финансов и Комитет государственных доходов администрируют 20 миллионов потенциальных налогоплательщиков. В таких условиях наличие обращений и судебных споров является нормальным процессом. Люди могут не соглашаться с решениями, задавать вопросы или оспаривать действия госорганов", – пояснил он.

По оценке Верховного Суда, количество подобных споров остается относительно небольшим по сравнению с общим числом налогоплательщиков, хотя доля решений, признаваемых незаконными, остается заметной.

Отвечая на вопрос о дальнейших перспективах административной юстиции, Аслан Тукиев заявил, что главной задачей остается расширение компетенции административных судов.

"Недавно нам передали две новые категории дел. Первая связана с обжалованием нормативных правовых актов – это одна из самых сложных и чувствительных категорий. Вторая касается актов гражданского состояния. Однако в зарубежной практике практически все публично-правовые споры рассматриваются административными судами. В Казахстане этот процесс еще не завершен", – сказал он.

По его мнению, следующим этапом развития административной юстиции может стать передача в ее ведение части дел, которые сегодня рассматриваются в других юрисдикциях.

"К примеру, Кодекс об административных правонарушениях содержит около 1700 составов. Более половины из них по своей природе не являются деликтами и могли бы рассматриваться в рамках административной юстиции", – заключил Тукиев.

Напомним, в столице проходит форум "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права". Сегодняшний форум посвящён пятилетию административной юстиции, которая была внедрена по инициативе Президента как особый механизм разрешения публично-правовых споров.