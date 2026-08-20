В 7 раз за восемь лет: Казахстан увеличил производство железнодорожной техники

В Казахстане активно развивается производство железнодорожной техники и комплектующих. Сегодня в отрасли работают более 60 отечественных предприятий, на которых трудятся свыше 8,5 тыс. человек.

Доля казахстанского содержания в выпускаемой продукции составляет от 30% до 90%.

Сколько предприятий работает в отрасли

Крупные заводы по выпуску локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, подшипников, цельнокатаных колес, осей, деталей и узлов тележек работают в Астане, Петропавловске, Экибастузе, Степногорске, Павлодаре, Семее, Усть-Каменогорске и Атырау.

В Казахстане также работают крупные международные компании в сфере локомотиво- и вагоностроения, в том числе Wabtec Corporation, Alstom и Stadler.

Как вырос объем производства

За восемь лет объем производства железнодорожной продукции в Казахстане увеличился более чем в семь раз – со 104,5 млрд до 740,4 млрд тенге.

По итогам 2025 года объем выпуска составил 734 млрд тенге. Это на 22,5% больше, чем годом ранее, и около 13% от общего объема производства машиностроительной отрасли.

Только за 2025 год казахстанские предприятия произвели 114 локомотивов – 45 электровозов и 69 тепловозов. Кроме того, было выпущено 3 068 вагонов, включая полувагоны, платформы и пассажирские вагоны.

Что изменилось в 2026 году

Рост продолжается и в этом году. За первое полугодие объем производства железнодорожной продукции достиг 345 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16,6%.

Выпуск электровозов увеличился на 24%, пассажирских вагонов – на 11%. Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей выросло в 3,3 раза, а частей локомотивов и механического оборудования для управления движением – на 36%.

Какие заводы модернизируют

При поддержке государства в стране открываются новые современные предприятия и модернизируются действующие производства.

Это позволяет увеличивать долю отечественного содержания в продукции, создавать новые рабочие места и развивать выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью.

Куда движется отрасль

Развитие производства укрепляет позиции Казахстана не только на внутреннем рынке, но и на внешних рынках.

Казахстан постепенно расширяет возможности по выпуску современной железнодорожной техники и комплектующих, укрепляя позиции крупного производителя и экспортера высокотехнологичной продукции.