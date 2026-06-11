Международный аэропорт Алматы прокомментировал происшествие, вызвавшее широкий резонанс в социальных сетях. Ранее одна из пассажирок заявила, что во время строительных работ рядом с людьми с высоты сорвались крупные трубы, которые могли упасть на находившихся в терминале пассажиров, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам женщины, инцидент произошел днем 11 июня. Она рассказала, что в момент происшествия рядом находились ее родственники, а также другие пассажиры, среди которых были дети и пожилые люди.

Как утверждает алматинка, во время ремонтных работ одна из конструкций сорвалась сверху и начала падать рядом с людьми.

"Конструкция могла упасть прямо на нас", – заявила она редакции.

Женщина также отметила, что строительные работы на территории аэропорта продолжаются уже несколько месяцев и, по ее мнению, могут создавать риски для безопасности пассажиров.

После появления информации аэропорт Алматы выступил с официальным разъяснением.

В пресс-службе сообщили, что инцидент произошел в ходе плановых работ по модернизации инженерной инфраструктуры. Во время монтажа систем вентиляции произошло частичное разъединение гибкой вентиляционной гофры при ее спуске ниже уровня потолка.

"Труба была предварительно зафиксирована, после чего планировалось поэтапно опустить ее до необходимой отметки с последующей фиксацией. Однако в процессе опускания произошло разъединение в месте стыка, в результате чего конструкция осталась подвешенной на страховочных тросах", – пояснили в аэропорту.

В воздушной гавани подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

После инцидента все элементы вентиляционной конструкции были демонтированы, а на объекте приняли дополнительные меры безопасности.

"Приносим искренние извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время ситуация полностью находится под контролем. Все необходимые меры приняты, аэропорт работает в штатном режиме с соблюдением требований безопасности и действующих регламентов", – сообщили в аэропорту.

Сейчас воздушная гавань продолжает работу в обычном режиме, а модернизация инфраструктуры продолжается.

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