Пассажирка с "тяжёлым багажом" прибыла из стран Юго-Восточной Азии
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Сотрудники Комитета национальной безопасности совместно с полицией, таможенной службой и Центральноазиатским региональным информационно-координационным центром предотвратили попытку незаконного ввоза наркотиков в аэропорту Алматы.
Во время досмотра багажа иностранной гражданки, которая прибыла из одной из стран Юго-Восточной Азии, было обнаружено растительное вещество. По предварительным данным, это марихуана. Общий вес составил около 21 килограмма.
Незаконный груз изъят. Подозреваемая задержана.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, остальные подробности не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в Алматы иностранец приземлился с "запрещенкой".
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