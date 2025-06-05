В Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и несовершеннолетнего велосипедиста. По предварительной информации, водитель общественного транспорта совершил наезд на мальчика 2011 года рождения, передает BAQ.KZ.

В результате наезда ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства ДТП.

Правоохранительные органы обращаются к родителям с призывом усилить контроль за безопасностью детей на дорогах. Особое внимание следует уделить соблюдению правил дорожного движения при езде на велосипедах.

Также напомнили, что движение по проезжей части, пересечение перекрёстков и игнорирование сигналов светофора может привести к серьёзным последствиям.

Напомним, вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности. Пострадавшей выплатят почти 20 млн тенге.