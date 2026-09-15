С 16 по 23 сентября в Актобе пройдут V летние игры сельских подростков. В республиканских соревнованиях примут участие около 2,5 тысячи юных спортсменов из 17 областей Казахстана.

Участники будут бороться за медали в десяти видах спорта. В программу вошли асық ату, баскетбол 3×3, волейбол, греко-римская и вольная борьба, дзюдо, қазақ күресі, тогызкумалак, настольный теннис и футзал.

Соревнования продлятся восемь дней и объединят сельских подростков из разных регионов страны.

Торжественная церемония открытия состоится 16 сентября в 15:00 в областной детско-юношеской спортивной школе «Мұз айдыны» по адресу: улица О. Татеулы, 1.

Организаторы приглашают жителей и гостей Актобе поддержать юных спортсменов.

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