В Актюбинской области государству вернули более 36 тысяч гектаров земли
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В Актюбинской области государству вернули земельные участки общей площадью свыше 36 тысяч гектаров. Их кадастровая стоимость превышает 42 млн теңге.
Речь идет о землях в Шалкарском районе. Прокуратура установила, что участки длительное время не использовались по целевому назначению.
Землю вернули в госсобственность
После прокурорского реагирования участки вернули государству.
Затем их включили в специальный земельный фонд района. После этого землю предоставили гражданам для сельскохозяйственного использования.
То есть участки, которые долгое время фактически не выполняли свое назначение, снова ввели в хозяйственный оборот.
Похожие случаи были и в других регионах
Ранее около 30 тысяч гектаров земли вернули государству в области Жетысу. Участки находились в Каратальском районе и длительное время не использовались по назначению. Их кадастровая стоимость составляла 44 млн теңге.
После вмешательства прокуратуры землю оформили в государственную собственность. В дальнейшем ее можно снова распределять по установленной процедуре.
Еще один крупный случай выявили в Костанайской области.
В районе Беимбета Майлина государству вернули 21 388,8 гектара пастбищ и пашни. Общая кадастровая стоимость этих участков превысила 112 млн тенге.
Там земли изъяли по решению суда, после чего сняли с регистрации за прежними землепользователями и передали в специальный земельный фонд района.
В дальнейшем такие участки планируют распределять среди местных жителей и аграриев для сельскохозяйственного использования.
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