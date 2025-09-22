Возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в Алматинской области ликвидировано, передает BAQ.KZ.

К тушению были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, а также подразделения ДЧС Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Абайской и Жетісуской областей.

Кроме того, к работам подключились военнослужащие воинских частей № 28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ "Казселезащита".

Напомним, огонь вспыхнул 15 сентября и несколько дней не удавалось его потушить из-за скрытых очагов на глубине до 10 метров и выделения метана.

Из-за плотного задымления и ухудшения видимости трассу в районе возгорания пришлось временно закрыть.

Кроме того, из-за масштабов возгорания на территории объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.