В Центральной городской клинической больнице Алматы проводят высокотехнологичные операции на позвоночнике, стоимость которых может достигать 5 млн тенге. При наличии медицинских показаний такие вмешательства доступны пациентам бесплатно в рамках ОСМС и ГОБМП.

Какие операции проводят

В больнице выполняют сложные нейрохирургические вмешательства с применением робот-ассистированных технологий и системы нейронавигации.

В частности, специалисты проводят декомпрессию позвоночного канала с установкой транспедикулярных винтов. Современное оборудование позволяет заранее с высокой точностью планировать ход операции и устанавливать импланты, что повышает безопасность хирургического вмешательства.

Кто проводит операции

Одним из специалистов, выполняющих такие операции, является нейрохирург Центральной городской клинической больницы Алматы Марат Алматов.

Врач более 20 лет занимается лечением пациентов с тяжелыми заболеваниями нервной системы. За это время он провел более тысячи операций.

Специалист выполняет сложные вмешательства при заболеваниях позвоночника, эпилепсии, сколиозе, последствиях инсультов и черепно-мозговых травм. Также он оказывает помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями головного мозга, хроническими болевыми синдромами и двигательными расстройствами.

Насколько важна нейронавигация

Современные технологии помогают нейрохирургам с высокой точностью планировать и проводить сложные операции. При этом результат зависит не только от оборудования, но и от опыта специалиста, точности его действий и концентрации во время хирургического вмешательства.

Робот-ассистированные технологии и нейронавигация позволяют повысить точность установки имплантов и безопасность операций на позвоночнике.

Кто может получить операцию бесплатно

Пациенты при наличии соответствующих медицинских показаний могут получить высокотехнологичную нейрохирургическую помощь без дополнительной оплаты в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

При наличии медицинских показаний пациенты могут получить такие дорогостоящие операции бесплатно в рамках ОСМС и ГОБМП.