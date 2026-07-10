Алматинца ударили ножом в шею во время конфликта в заведении
10 Июля 2026, 16:26
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10 Июля 2026, 16:2610 Июля 2026, 16:26
131Фото: кадр из видео
В одном из заведений Алматы произошел конфликт между знакомыми, который закончился тяжелым ранением.
По информации Департамента полиции города, 45-летний мужчина оказался в больнице после удара ножом в область шеи.
По предварительной информации, причиной происшествия стал внезапно возникший конфликт между мужчинами.
Сотрудники полиции Медеуского района оперативно задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Предполагаемое орудие преступления было изъято.
"По данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в ведомстве.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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Ранее окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы.
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