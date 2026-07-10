  • Главная
  • Новости
  • Алматинца ударили ножом в шею во время конфликта в заведении

Алматинца ударили ножом в шею во время конфликта в заведении

10 Июля 2026, 16:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео 10 Июля 2026, 16:26
10 Июля 2026, 16:26
131
Фото: кадр из видео

В одном из заведений Алматы произошел конфликт между знакомыми, который закончился тяжелым ранением.

По информации Департамента полиции города, 45-летний мужчина оказался в больнице после удара ножом в область шеи.

По предварительной информации, причиной происшествия стал внезапно возникший конфликт между мужчинами.

Сотрудники полиции Медеуского района оперативно задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Предполагаемое орудие преступления было изъято.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы.

Читайте также:

Самое читаемое

Наверх