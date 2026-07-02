Спор на парковке перерос в поножовщину в Алматы
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В Алматы конфликт между мужчиной и братом его будущей супруги закончился поножовщиной.
По данным Департамента полиции города, инцидент произошел на парковке одного из торговых домов в Бостандыкском районе. По предварительным данным, между будущими родственниками вспыхнула ссора, во время которой один из участников нанес другому ножевое ранение.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. Нож, предположительно использованный при нападении, обнаружили и изъяли в салоне его автомобиля. Он приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, после которых действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.
Ранее мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре.
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