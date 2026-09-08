9 сентября в южной столице состоится турнир, посвящённый Всемирному дню тогызкумалака.

По информации Управление спорта города, соревнованиях примут участие около 200 школьников и гостей города.

Когда пройдет турнир

Соревнования состоятся 9 сентября 2026 года в спортивном комплексе «Достык».

Торжественное открытие начнётся в 09:00. После этого участники проведут пять туров соревнований.

Турнир пройдёт в формате рапид. Результаты каждого тура будет утверждать судейская коллегия.

Кто примет участие

В соревнованиях ожидается участие около 200 человек. Среди них – школьники Алматы и гости города.

Помимо основных соревнований, в программу войдут открытый турнир и показательные игры по тогызкумалаку.

Зачем проводят турнир

Главная цель мероприятия – популяризация национальной интеллектуальной игры среди молодёжи, повышение интереса к тогызкумалаку и продвижение национальных ценностей.

По итогам соревнований победители и призёры будут награждены.

Церемония закрытия начнётся в 16:00.

Мероприятие проводится при поддержке акимата города Алматы.

Дата: 9 сентября 2026 года

Начало: 09:00

Место: спортивный комплекс «Достык»

Ранее сообщалось, что лучшие пловцы мира приедут в Астану на Кубок мира.

С 15 по 17 октября впервые пройдет этап Кубка мира по плаванию – World Aquatics Swimming World Cup Astana 2026. Столичный этап станет заключительным в серии Silk Road Tour.

Отметим, что первый этап пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй – в Ташкенте с 8 по 10 октября. Завершится серия в Астане 15-17 октября.

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