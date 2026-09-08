В Алматы определят лучших игроков в тогызкумалак
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9 сентября в южной столице состоится турнир, посвящённый Всемирному дню тогызкумалака.
По информации Управление спорта города, соревнованиях примут участие около 200 школьников и гостей города.
Когда пройдет турнир
Соревнования состоятся 9 сентября 2026 года в спортивном комплексе «Достык».
Торжественное открытие начнётся в 09:00. После этого участники проведут пять туров соревнований.
Турнир пройдёт в формате рапид. Результаты каждого тура будет утверждать судейская коллегия.
Кто примет участие
В соревнованиях ожидается участие около 200 человек. Среди них – школьники Алматы и гости города.
Помимо основных соревнований, в программу войдут открытый турнир и показательные игры по тогызкумалаку.
Зачем проводят турнир
Главная цель мероприятия – популяризация национальной интеллектуальной игры среди молодёжи, повышение интереса к тогызкумалаку и продвижение национальных ценностей.
По итогам соревнований победители и призёры будут награждены.
Церемония закрытия начнётся в 16:00.
Мероприятие проводится при поддержке акимата города Алматы.
- Дата: 9 сентября 2026 года
- Начало: 09:00
- Место: спортивный комплекс «Достык»
Ранее сообщалось, что лучшие пловцы мира приедут в Астану на Кубок мира.
С 15 по 17 октября впервые пройдет этап Кубка мира по плаванию – World Aquatics Swimming World Cup Astana 2026. Столичный этап станет заключительным в серии Silk Road Tour.
Отметим, что первый этап пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй – в Ташкенте с 8 по 10 октября. Завершится серия в Астане 15-17 октября.
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