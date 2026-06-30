В Алматы отметили 35 летие сотрудничества Казахстана и США

В Алматы состоялся торжественный приём, посвящённый 250-летию независимости Соединённых Штатов Америки.

В мероприятии принял участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды. Также на приёме присутствовали Посол США в Казахстане Джули Стаффт и Генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин.

В своём выступлении Дархан Сатыбалды отметил, что США стали одной из первых стран, признавших независимость Казахстана. В этом году также отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами. По его словам, активный политический диалог способствует дальнейшему укреплению казахстанско-американского сотрудничества.

Стоит отметить, что в Алматы работают около 400 компаний с участием американского капитала. По итогам 2025 года товарооборот между городом и США превысил 1 млрд долларов.

Также отмечается рост туристического потока: в 2025 году Алматы посетили более 24 тысяч граждан США.

Напомним, Казахстан планирует открыть прямые рейсы в США во втором квартале 2027 года и рассчитывает получить статус FAA Category 1 в ноябре 2026 года. Этот статус необходим для запуска прямых рейсов в США. Как ранее сообщил глава Авиационной администрации Казахстана Дэниел Майкл, после технической оценки FAA, проведенной в 2024 году, страна продолжает устранять выявленные замечания и готовится к новой проверке американских авиационных властей, которая ожидается в сентябре 2026 года.