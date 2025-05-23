"Сегодня мы строим такие горнолыжные курорты, они должны быть доступными для всех — и именно такими они и будут. Подъемники организованы таким образом, чтобы переходом с нижней части склона на вершину мог воспользоваться каждый — дети, взрослые, а также люди с ограниченными возможностями", – сказал он.