В Алматы построят трассы для начинающих лыжников
Сегодня, 15:40
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Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
290Фото: pixabay.com
Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсон сообщил, что в рамках строительства нового горнолыжного курорта в Алматы будет открыто свыше 35 километров трасс для начинающих лыжников, передаёт BAQ.KZ.
"Сегодня мы строим такие горнолыжные курорты, они должны быть доступными для всех — и именно такими они и будут. Подъемники организованы таким образом, чтобы переходом с нижней части склона на вершину мог воспользоваться каждый — дети, взрослые, а также люди с ограниченными возможностями", – сказал он.
При этом, по его словам, особое внимание при реализации проекта будет уделяться заботе об окружающей среде и устойчивости.
"Поэтому мы максимально сокращаем объем земляных работ при обустройстве склонов, чтобы не нарушать природную среду при строительстве подъемников и самих трасс", – подчеркнул Томас Тор Йенсон.
Ранее сообщалось, что премьер Олжас Бектенов ознакомился с проектами по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера.
Также стало известно, что планируется объединение популярных направлений — курорта Шымбулак и урочища Кок-Жайлау — в единый туристический маршрут.
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