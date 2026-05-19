Госномера станут наследуемыми в Казахстане

Министерство внутренних дел внесло изменения в правила регистрации транспортных средств.
По данным Kolesa.kz, теперь в стране по-новому будут работать правила выдачи и передачи госномеров.
Согласно новым правилам, с 25 мая 2026 года разрешат повторно использовать уже выданные госномера. Раньше это было возможно только для "платных" или особых номеров.
Теперь такие номера можно будет передавать:
- государственным органам и дипломатам;
- близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновлённым и усыновителям, братьям и сёстрам (в том числе неполнородным), бабушкам, дедушкам и внукам;
- наследникам по закону.
Также обновится перечень так называемых "красивых" номеров. В него добавят новые цифровые комбинации, например: 101, 121, 131, 141, 151 и другие похожие серии, вплоть до 989.
Кроме того, появятся номера с одинаковыми буквами и цифрами, которые также будут считаться "престижными".
Сколько это будет стоить
За получение таких номеров нужно будет платить госпошлину:
- 15 МРП (примерно 64 875 тенге в 2026 году);
- 72 МРП (около 311 400 тенге) – если номер с одинаковыми буквами и "особым" сочетанием.
При этом такие правила частично уже применялись с начала 2026 года, но теперь их официально закрепят в новых правилах регистрации.
