Госномера станут наследуемыми в Казахстане

Согласно новым правилам, с 25 мая 2026 года разрешат повторно использовать уже выданные госномера. Раньше это было возможно только для "платных" или особых номеров.

Теперь такие номера можно будет передавать:

государственным органам и дипломатам;

близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновлённым и усыновителям, братьям и сёстрам (в том числе неполнородным), бабушкам, дедушкам и внукам;

наследникам по закону.

Также обновится перечень так называемых "красивых" номеров. В него добавят новые цифровые комбинации, например: 101, 121, 131, 141, 151 и другие похожие серии, вплоть до 989.

Кроме того, появятся номера с одинаковыми буквами и цифрами, которые также будут считаться "престижными".

Сколько это будет стоить

За получение таких номеров нужно будет платить госпошлину:

15 МРП (примерно 64 875 тенге в 2026 году);

72 МРП (около 311 400 тенге) – если номер с одинаковыми буквами и "особым" сочетанием.

При этом такие правила частично уже применялись с начала 2026 года, но теперь их официально закрепят в новых правилах регистрации.

Ранее казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто.