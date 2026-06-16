Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы спасли 17-летнюю девушку, которая поступила в медицинское учреждение после падения с девятого этажа. Состояние пациентки было критическим, а лечение заняло почти два месяца, передает BAQ.kz.

По информации медиков, при поступлении девушка находилась в коме второй степени. У нее диагностировали травматический и геморрагический шок, множественные переломы конечностей, позвоночника и таза, а также тяжелую травму грудной клетки.

Наибольшую угрозу для жизни представлял разрыв диафрагмы. Из-за полученных повреждений желудок, селезенка и часть кишечника сместились в грудную полость, что требовало немедленного хирургического вмешательства.

"Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии. Разрыв диафрагмы с перемещением органов брюшной полости в грудную клетку представлял непосредственную угрозу жизни. Нам пришлось действовать незамедлительно, чтобы устранить повреждения и стабилизировать ее состояние", – рассказали в Центральной городской клинической больнице Алматы.

В экстренном порядке врачи провели сложную операцию, устранили повреждения внутренних органов и стабилизировали состояние пациентки.

После операции девушка провела 12 суток в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. На следующем этапе лечения ей выполнили еще четыре операции, направленные на восстановление поврежденных костей и суставов.

Общий курс лечения занял 58 дней. В больнице отмечают, что спасти пациентку удалось благодаря совместной работе реаниматологов, хирургов, травматологов и среднего медицинского персонала. В настоящее время девушка выписана из стационара. Ей предстоит пройти курс дальнейшей реабилитации и восстановления.

Читай также:

Мужчина пережил клиническую смерть на улице в Кокшетау

В Туркестане спасли ребёнка, проглотившего иглу