В Туркестане спасли ребёнка, проглотившего иглу
В Туркестане врачи оказали экстренную помощь 9-месячному ребёнку, который случайно проглотил иглу. Инородный предмет удалось успешно извлечь без осложнений.
В областную детскую больницу Туркестанской области экстренно доставили 9-месячного ребёнка бригадой скорой помощи, передает BAQ.kz.
Как выяснилось, малыш по неосторожности проглотил иглу. Врачи оперативно провели обследование: хирург Мухагали Темирбеков и эндоскопист Бабыр Ырыскулов с применением эндоскопического метода и рентгенологического исследования определили точное расположение инородного предмета и успешно извлекли иглу из пищевода, сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.
Благодаря своевременно оказанной профессиональной медицинской помощи удалось избежать возможных осложнений.
По словам врачей, в настоящее время состояние ребёнка хорошее. Малыш находился под наблюдением медиков и уже выписан домой.
