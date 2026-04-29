В Туркестане спасли ребёнка, проглотившего иглу

В Туркестане врачи оказали экстренную помощь 9-месячному ребёнку, который случайно проглотил иглу. Инородный предмет удалось успешно извлечь без осложнений.

Сегодня 2026, 09:48
Фото: Департамент здравоохранения Туркестанской области

В областную детскую больницу Туркестанской области экстренно доставили 9-месячного ребёнка бригадой скорой помощи, передает BAQ.kz.

Как выяснилось, малыш по неосторожности проглотил иглу. Врачи оперативно провели обследование: хирург Мухагали Темирбеков и эндоскопист Бабыр Ырыскулов с применением эндоскопического метода и рентгенологического исследования определили точное расположение инородного предмета и успешно извлекли иглу из пищевода, сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Благодаря своевременно оказанной профессиональной медицинской помощи удалось избежать возможных осложнений.

По словам врачей, в настоящее время состояние ребёнка хорошее. Малыш находился под наблюдением медиков и уже выписан домой.

