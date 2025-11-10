В Бостандыкском районе Алматы загорелось производственное помещение мебельного цеха на улице Айманова, передает BAQ.KZ. Пламя было видно издалека. На место происшествия прибыли пожарные, были введены стволы и автоцистерны, подключённые к гидрантам.

По информации ДЧС Алматы, через полчаса пожар удалось локализовать и полностью потушить. К счастью, пострадавших нет. Это уже третий крупный пожар за последние сутки.

Ранее в Алматы горели кровля трёхэтажного административного здания по улице Толе би и детский дом "Перзент" на улице Алтын Орда; детей временно разместили в санатории. Причины возгораний уточняются, ДЧС работает в усиленном режиме, чтобы предотвратить новые происшествия.