В Алматы завершили рынки "Сары-Арка" и "Алматы-1" после обновления

В Алматы продолжается масштабная модернизация городских рынков, направленная на развитие современной торговой инфраструктуры и улучшение городской среды, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города, сегодня в Алматы работают 51 рынок. Из них 32 уже полностью модернизированы - на объектах завершены все строительные работы.

Какие рынки уже обновили

В этом году завершилась модернизация рынков "Сары-Арка" и "Алматы-1".

В акимате отметили, что обновленные торговые пространства соответствуют современным стандартам и стали более удобными и безопасными как для предпринимателей, так и для посетителей.

Работы продолжаются

Еще на 19 рынках модернизация продолжается поэтапно. Завершить строительные работы на пяти объектах планируют до конца 2026 года.

По данным управления, модернизация рынков помогает формировать более прозрачную и современную торговую среду.

Власти считают, что обновление торговых площадок позволит сократить долю теневой экономики, увеличить налоговые поступления и повысить инвестиционную привлекательность Алматы.

Что еще изменится в Алматы

Сегодня также стало известно, что акимат Алматы отказался продлевать договоры аренды земельных участков на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Речь идет о 94 земельных участках общей площадью около 5 гектаров, которые теперь возвращаются под государственное управление. Решение связано с тем, что арендатор - ТОО "ТФК "Алтын-Тараз" - не выполнил обязательства по благоустройству территории и развитию инфраструктуры парка.

Кроме того, власти города продолжают модернизацию транспортной системы. Власти планируют расширить сеть выделенных автобусных полос на крупных улицах города, увеличить протяженность велодорожек почти на 40 километров - с 87 до 125,5 км, а также изменить схемы движения на ряде улиц, включая район рынка «Тастак». Одностороннее движение могут ввести на улицах Брусиловского, Туркебаева, Карасай батыра, Кулымбетова, Прокофьева и других участках города.

Как сообщил руководитель управления городской мобильности Алматы Ержан Диханбаев, изменения будут сначала тестировать в пилотном режиме с помощью новой разметки и временных схем движения. В акимате рассчитывают, что это позволит увеличить пропускную способность улиц до 25% и снизить аварийность до 35%. Сегодня в Алматы работают 206 автобусных маршрутов и более 3 тысяч автобусов, а с начала 2025 года в городе уже запустили восемь новых маршрутов и обновили транспорт на ряде направлений.