Тело девушки нашли в водоёме в Аркалыке

В Аркалыке в одном из водоёмов обнаружили тело девушки, передает корреспондент BAQ.KZ.

В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.

"По факту обнаружения тела девушки в водоеме без видимых признаков насильственной смерти начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В полиции также призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.

После завершения следственных действий будет дана правовая оценка произошедшему.

