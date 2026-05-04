В Хромтау во дворе дома нашли убитого мужчину
По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний знакомый погибшего
В городе Хромтау прохожие обнаружили мужчину с множественными ножевыми ранениями, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл во дворе многоэтажного дома по проспекту Мира. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что погибшим является 27-летний местный житель.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний знакомый погибшего.
По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки, между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс ножевые ранения.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сообщается, что он признал свою вину.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее в Усть-Каменогорске, на кольцевой развязке недалеко от Иртышского моста полицейские обнаружили труп. Тело человека было найдено на газоне в центре кольца, где ранее располагался монумент Байтерек. В социальных сетях распространяются видео, где на месте работают сотрудники полиции.
