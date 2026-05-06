В Астане барабанщики и мажоретки устроили парад в центре города

В Астане в честь Дня защитника Отечества прошло шествие "Ерлік ырғағы", которое стало одним из самых ярких событий праздника, передает официальный сайт акимата столицы, передает BAQ.kz.

Патриотическая акция прошла в необычном формате: сотни барабанщиков и мажореток выступили с синхронными номерами, создав атмосферу настоящего военного парада.

Центральная площадь на время превратилась в масштабную сцену, где барабанная дробь и четкие строевые движения привлекли внимание горожан и гостей столицы.

В шествии приняли участие барабанщицы и мажоретки Дворца школьников. Они исполнили музыкальные композиции и продемонстрировали сложные строевые элементы. Особое впечатление на зрителей произвели синхронные выступления, точно совпадающие с ритмом барабанов.

Специальными участниками стали барабанщики республиканской школы "Жас ұлан" имени Сагадата Нурмагамбетова. Их выправка и дисциплина придали мероприятию особую торжественность.

Кроме того, мужской хор Департамента уголовно-исполнительной системы по Астане исполнил патриотические песни, усилив атмосферу праздника.

Шествие завершилось концертом с участием творческих коллективов. На сцене звучали композиции о Родине, мужестве и единстве.

По словам организаторов, главная цель подобных мероприятий - укрепление патриотизма среди молодежи и популяризация национальных ценностей.

Отмечается, что в последние годы в Астане растет интерес к военно-патриотическим культурным событиям. Шествия и флешмобы с участием школьников и студентов все чаще становятся популярными в социальных сетях.

Нынешнее шествие также вызвало большой интерес у жителей и стало одним из главных событий праздничного дня.

