В Астане начались переговоры Токаева и Султана Омана

Во Дворце Независимости в Астане состоялась официальная церемония встречи Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид представили друг другу членов официальных делегаций двух стран.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. После этого президентский оркестр исполнил государственные гимны Казахстана и Омана.

По завершении официальной церемонии Касым-Жомарт Токаев и Султан Омана приступили к переговорам.

Напомним, Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Астану 5 октября. В столичном аэропорту его лично встретил Президент Казахстана. Это первый государственный визит Султана Омана в Казахстан.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, подписание ряда двусторонних документов, а также участие лидеров двух стран в Казахстанско-Оманском бизнес-форуме.