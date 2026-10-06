В Астане начались переговоры Токаева и Султана Омана
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Во Дворце Независимости в Астане состоялась официальная церемония встречи Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид представили друг другу членов официальных делегаций двух стран.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. После этого президентский оркестр исполнил государственные гимны Казахстана и Омана.
По завершении официальной церемонии Касым-Жомарт Токаев и Султан Омана приступили к переговорам.
Напомним, Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Астану 5 октября. В столичном аэропорту его лично встретил Президент Казахстана. Это первый государственный визит Султана Омана в Казахстан.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, подписание ряда двусторонних документов, а также участие лидеров двух стран в Казахстанско-Оманском бизнес-форуме.
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