В Астане наказали мужчину за нецензурную брань в адрес оператора «102»
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Звонок на номер экстренной службы обернулся для жителя Астаны судимостью. Мужчина набрал канал «102» и вместо обращения за помощью выдал оператору поток нецензурной брани. Об этом сообщила прокуратура Астаны.
Слова обошлись дорого. Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 378 УК РК, оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Приговором суда мужчине назначили 30 часов общественных работ. Приговор вступил в законную силу.
В прокуратуре напомнили, что сотрудники экстренных служб ежедневно обеспечивают безопасность граждан и выполняют свои обязанности в условиях высокой ответственности. Оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей уголовно наказуемо.
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