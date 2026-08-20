В Астане наказали водителя грузовика из-за перевернутого номера
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В Астане полицейские привлекли к ответственности водителя грузовика Shacman, на котором государственный регистрационный номер был установлен в перевернутом положении.
Нарушение выявили в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
Во время проверки сотрудники полиции установили, что госномер грузового автомобиля не соответствует установленным требованиям – регистрационный знак находился в перевернутом положении.
Водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным государственным регистрационным номерным знаком.
В полиции напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать требования к установке и использованию государственных регистрационных знаков. Проверки продолжаются.
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