В Астане наказали водителя грузовика из-за перевернутого номера

В Астане полицейские привлекли к ответственности водителя грузовика Shacman, на котором государственный регистрационный номер был установлен в перевернутом положении.

Нарушение выявили в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Во время проверки сотрудники полиции установили, что госномер грузового автомобиля не соответствует установленным требованиям – регистрационный знак находился в перевернутом положении.

Водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным государственным регистрационным номерным знаком.

В полиции напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать требования к установке и использованию государственных регистрационных знаков. Проверки продолжаются.

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