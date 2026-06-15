В Шымкенте прокуратура помогла местному производителю решить проблему, которая долгое время осложняла работу грузового транспорта, передает BAQ.kz.

ТОО "Ленгер Групп" – предприятие, выпускающее мороженое и мучные изделия. Компания столкнулась с трудностями при вывозе продукции со своего производственного склада, расположенного на улице Байдибек би Саттарханова.

Проблему создавала сплошная линия дорожной разметки возле выезда со склада. Из-за нее водители грузовых автомобилей не могли безопасно и удобно выполнять необходимые маневры для выезда на проезжую часть, что усложняло логистику и доставку продукции.

Как сообщили в прокуратуре Аль-Фарабийского района, компания неоднократно обращалась в уполномоченные органы с просьбой пересмотреть организацию дорожного движения на данном участке, однако вопрос долгое время оставался нерешенным.

После вмешательства надзорного органа в профильное ведомство было направлено соответствующее представление. По итогам рассмотрения сплошную линию дорожной разметки заменили на прерывистую.

В результате грузовой транспорт получил возможность беспрепятственно выезжать со склада, что позволило оптимизировать перевозки и улучшить условия работы предприятия.

В прокуратуре подчеркнули, что поддержка предпринимательства и защита прав инвесторов остаются одним из приоритетных направлений деятельности надзорных органов. Предприниматели, столкнувшиеся с административными барьерами или другими препятствиями в своей деятельности, могут обращаться в органы прокуратуры или через единый call-центр 115.

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