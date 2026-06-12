В столице по проспекту Туран произошёл пожар в одноэтажном павильоне быстрого питания.

По информации МЧС, возгорание началось в кухонном помещении. Предварительно установлено, что загорелись фритюрница и мебель.

Огнеборцы оперативно прибыли на место и локализовали пожар. Огонь был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Сообщений о пострадавших на номер 112 не поступало. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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