В Астане потушили пожар в павильоне быстрого питания
Сегодня 2026, 09:12
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Сегодня 2026, 09:12Сегодня 2026, 09:12
93Фото: МЧС РК
В столице по проспекту Туран произошёл пожар в одноэтажном павильоне быстрого питания.
По информации МЧС, возгорание началось в кухонном помещении. Предварительно установлено, что загорелись фритюрница и мебель.
Огнеборцы оперативно прибыли на место и локализовали пожар. Огонь был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
Сообщений о пострадавших на номер 112 не поступало. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.
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